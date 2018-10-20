В ОБСЕ заявили, что могут остановить военные действия в Донбассе за час

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг выразил уверенность, что военные действия в Донбассе можно прекратить за час. Об этом он сказал в интервью «Голосу Америки».

По словам Хуга, на окончательное завершение конфликта в регионе потребуется гораздо больше времени, которое уйдет на экономическое восстановление и разминирование территории. Хуг подчеркнул, что в настоящее время режим тишины нарушают обе стороны, принимающие участие в конфликте, и для его предотвращения необходимы шаги с обеих сторон.

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По мнению Хуга, конфликт в Донбассе оставит в жизни детей в регионе «неизгладимый след».

Ранее сообщалось, что Россия готова принять участие в третьем саммите по Донбассу в «нормандском формате», если он будет хорошо подготовлен.