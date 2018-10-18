Названо имя погибшего при крушении Су-27 на Украине американца

В результате крушения самолета Су-27 на Украине погиб американский летчик Сет Неринг. Об этом сообщается на сайте губернатора Калифорнии Джерри Брауна.

«Подполковник Неринг был направлен на Украину для поддержки совместных и многонациональных учений «Чисто небо – 2018», — говорится в сообщении.

Реклама

Сет Неринг служил в 194-й истребительной эскадрилье Калифорнийской авиационной нацгвардии.

Также в результате падения Су-27 погиб украинский летчик Иван Петренко.

Истребитель Су-27 разбился во вторник, 16 октября, в районе села Уланов в Винницкой области, выполняя учебно-боевой полет на совместных учениях с НАТО.