Половина американских военных уверена в приближении войны

Почти половина американских военнослужащих уверены в приближении масштабной войны. Об этом сообщает Military Times со ссылкой на результаты своего опроса.

В том, что в ближайшее время США примут участие в крупном военном конфликте, уверены 46% военнослужащих.

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Отмечается, что самыми опасными странами военные США считают Россию и Китай.

Также, согласно результатам опроса, американцев больше всего беспокоят кибератаки и террористы.

Ранее сообщалось, что россияне и американцы стали хуже относиться друг к другу.

По данным опроса, только 26% россиян симпатизируют США — годом ранее эта доля составляла 41%. Кроме того, лишь 21% американцев хорошо относятся к России.