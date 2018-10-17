Израиль нанес удары по 20 целям в секторе Газа

Израильская армия обороны атаковала 20 военных целей, расположенных в секторе Газа. Об этом сообщается на ее официальной странице в твиттере.

Как отмечается, атака была проведена в ответ на ракетный обстрел.

«Мы атаковали 20 террористических целей по всему сектору Газа», — говорится в заявлении ведомства.

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Уточняется, что удары были нанесены по морскому туннелю, производственным площадкам ракет и оружия, а также по туннелю ХАМАС, который находится в южной части сектора Газа. Атака привела к серьезному урону, который понес противник.

Ранее сообщалось, что министр обороны Израиля Авигдор Либерман распорядился закрыть все КПП на границе с сектором Газа.