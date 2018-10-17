Израиль закрыл границу с сектором Газа

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман распорядился закрыть все КПП на границе с сектором Газа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министра.

Отмечается, что такое решение было принято в ответ на ракетный обстрел юга Израиля. Кроме того, министр распорядился сократить зоны рыболовства сектора Газа до трех морских миль.

Ранее сообщалось, что недалеко от израильского города Беер-Шеве взорвалась ракета, запущенная из сектора Газа. В ответ на это военно-воздушные силы Израиля начали наносить удары по Газе.