Эксперт: самолеты на Украине не ремонтировали после отсоединения от России

​Пилот-инструктор Андрей Красноперов прокомментировал крушение самолета Су-27 в Винницкой области на Украине, в котором участвовал американский пилот, передает НСН.

«Самолет Су-27 сам по себе хороший, даже отличный, но, не имея запчастей, как он может летать? В момент отсоединения Украины от России вся техника, что у них осталось, так и используется, не ремонтируясь. Ее просто добивают до конца. Без должного ремонта украинские самолеты и дальше будут падать. Летная техника требует замены двигателя после определенных часов налета», — сказал Красноперов.

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Он также подчеркнул, что без обслуживания украинские самолеты летают по принципу «авось, долетит».

Ранее ВВС США подтвердили участие американского военного в крушении Су-27.