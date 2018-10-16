Военный из США погиб при крушении Су-27 на Украине

Один из пилотов, которые погибли при крушении в Винницкой области Украины самолета Су-27, являлся военнослужащим нацгвардии США, передает РИА «Новости» со ссылкой на генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов: один — военнослужащий Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, второй — военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США», — сообщили в генштабе ВСУ.

Ранее сообщалось о гибели пилотов, находившихся на борту самолета Су-27, который выполнял учебно-боевой полет.