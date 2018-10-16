СМИ: российские С-400 ударили по отношениям США и Индии

Поставки российского зенитно-ракетного комплекса С-400 в Индию и потенциальные санкции США сделали Москву одной из причин разногласий между Вашингтоном и Нью-Дели, пишет War on the Rocks.

Так, Индия вопреки угрозе санкций США решила закупить пять российских ЗРК С-400. Соединенные Штаты потенциально могут ввести санкции за покупку российского вооружения в рамках закона «О противодействии врагам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Реклама

Как отмечает издание, осложнение отношений происходит в важный период развития американо-индийского партнерства. В последние годы сотрудничество между США и Индией углубляется, учитывая обеспокоенность обеих стран поведением Китая, говорится в материале. США рассматривают Индию в качестве важнейшего партнера в рамках своей стратегии для Индо-Тихоокеанского региона, а Нью-Дели в свою очередь рассматривает Вашингтон в качестве главного партнера своей стратегии на Востоке, пишет издание.

Если США и Индия желают сохранить и укрепить это сотрудничество, обе страны должны сделать так, чтобы их разный подход к России не мешал двустороннему партнерству, отмечается в материале. Это означает, что Вашингтону следует избегать резкой реакции на развитие отношений с Москвой, поясняет издание. Помимо этого, США должны понять, что Россия является частью индийской стратегии в отношении Китая.

Между тем, угроза санкций со стороны США подняла среди индийского истеблишмента вопросы не об отношениях с Россией, а о целесообразности более тесного сотрудничества с Соединенными Штатами, говорится в материале. Вряд ли США, какие-либо санкции или общественное давление сможет еще больше ограничить отношения между Россией и Индией, вместо этого они могут ограничить лишь американо-индийское сотрудничество, констатирует издание.

В свою очередь, Россия для Индии всегда оставалась важнейшим поставщиком военной техники, добавляет издание. Москва предоставила Нью-Дели доступ к оборонным технологиям, которыми немногие другие готовы были поделиться, пишет War on the Rocks.