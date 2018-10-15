Жириновский рассказал о «закрывающих всю планету» комплексах С-700

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о неких ЗРК С-600 и С-700, которые способны закрыть «всю планету». Об этом он сказал в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

По словам Жириновского, США заинтересовалась зенитными ракетными комплексами С-300 после того, как Россия передала их Сирии. Лидер ЛДПР уверен, что Вашингтон видит в них угрозу для своего союзника Израиля.

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«И американцы в целом боятся, они боятся, что весь мир увидит, что самая лучшая в мире система ПВО — русская С-300. А у нас есть С-400, С-500, С-600 и С-700. Можем всю планету закрыть, и ни один самолет не поднимется в воздух», — отметил Жириновский.

Соловьев иронично предложил политику не выдавать всех секретов, чтобы случайно не рассказать о «страшной системе С-1500». Но Жириновский парировал, что «последняя пока — С-700».

«Я думаю, это будет последняя система ПВО, потому что больше никаких ракет для взлета не будет в мире. С-700 закроет всех окончательно прямо в местах пуска», — заключил лидер ЛДПР.

На сегодняшний наиболее современными российскими ЗРК, которые стоят на вооружении, являются комплексы С-400 («Триумф»). Кроме того, в разработке находится ЗРК С-500 «Прометей».