Израиль возобновит полеты F-35 после крушения

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля возобновляют полеты истребителей пятого поколения F-35, передает РИА «Новости».

Как отмечается, полеты были приостановлены на время проверки их исправности после крушения аналогичного самолета в США.

«Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин принял решение вернуть F-35I в полноценную эксплуатацию после технической инспекции всех таких самолетов», — сообщили в ВВС Израиля.

Реклама

В военном ведомстве отметили, что в Соединенных Штатах потерпел крушение модификация «В» истребителя F-35I, которой нет на вооружении у израильских ВВС.

В начале сентября в штате Южная Каролина потерпел крушение F-35B корпуса морской пехоты США.

Ранее сообщалось, что эксперты уличили Пентагон в сокрытии критических дефектов F-35.