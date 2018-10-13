Эксперт прокомментировал уход министра обороны Украины с воинской службы

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал сообщение о том, что министр обороны Украины Степан Полторак ушел с воинской службы, передает RT

«Господин Полторак ничем себя не зарекомендовал, ничего не сделал: огромное количество трескучих фраз, бессмысленных и провокационных по отношению к России, но не более того.. Министерство обороны Украины как было фикцией, так и остается…Ну снял Полторак погоны, а дальше что?» — сказал Коновалов.

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Коновалов также добавил, что, возможно, Полторак продолжит занимать пост министра обороны в связи с тем, что «прекрасно знает» коррупционные схемы внутри ведомства.

Ранее глава украинского минобороны Степан Полторак подал рапорт об увольнении с воинской службы. Отмечается, что президент Украины Петр Порошенко подписал рапорт Полторака.