Киевлян обвинили в массовом уклонении от службы в армии

Военный комиссар Киевского гарнизона Сергей Клявин заявил о том, что жители Киева массово уклоняются от службы в армии, передают «Украинские новости».

Всего, по его словам, на учете в городе состоят 89 420 человек, 57 549 из которых подлежат призыву на службу.

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«Уклоняются от призыва по состоянию на сегодняшний день 33 619 лиц», — отметил Клявин.

Он подчеркнул, что по повесткам в Киеве в военкоматы не являются около 80% призывников и сообщил, что материалы в их отношении были переданы в полицию для организации розыска.

Ранее сообщалось, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал отвоевать у России Кубань и Москву.