Порошенко разрешил ВСУ вести огонь из всего имеющегося оружия в Донбассе

Украинский президент Петр Порошенко приказал руководителям Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе применять все имеющееся в их распоряжении вооружение для ведения ответного огня. Слова президента передает «Укринформ».

Данное заявление Порошенко сделал во время поездки в Хмельницкую область на встрече с командирами подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), нацгвардии и госпогранслужбы.

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«Мы должны быть готовы ко всем сценариям — как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению», — заявил Порошенко.

Украинский лидер подчеркнул, что войска не должны «поддаваться на провокации» в районе ООС, но при этом разрешил и приказал им применять все доступное вооружение для ведения ответного огня. Он отметил, что это необходимо для «сохранения жизней». Также Порошенко призвал не сдавать «ни одного клочка» территории Украины и сохранить жизнь каждому украинскому военнослужащему.

Порошенко заключил, что в настоящее время ВСУ не могут воевать с применением «советских методов», которые, по его мнению, заключались в достижении победы ценой больших потерь.

«Армия должна воевать не числом и большой кровью, а качеством и профессионализмом», — резюмировал Порошенко.

Ранее Порошенко заявлял о создании войск на случай атаки из Крыма.