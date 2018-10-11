В США отреагировали на сообщения о закрытии базы ВВС на Кипре

В Госдепе и Пентагоне не стали комментировать сообщения СМИ о том, что на Кипре закрывается американская база ВВС. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее телеканал ABC сообщал, что в 2017 году США закрыли базу ВВС на острове Кипр.

Представитель Пентагона в ответ на запрос журналистов о достоверности этой информации посоветовал обратиться в Госдеп. В американском внешнеполитическом ведомстве, в свою очередь, отметили, что им «нечего добавить» к докладу генерального инспектора, который цитировал ABC.