СМИ: истребители НАТО испытали украинскими С-300

Американо-израильская делегация тайно посещала Украину, чтобы изучить характеристики зенитно-ракетных комплексов С-300, которые находятся на вооружении страны. Об этом сообщает вьетнамский новостной портал Soha News.

По данным портала, украинская сторона описала своим западным партнерам боевые возможности ЗРК С-300, а также предоставила их для полевого испытания. В Soha News напомнили, что на территорию Украины ранее прибыли истребители F-15C Eagle на фоне сообщений, что российские военные вооружат армию Сирии комплексами С-300. Тогда сообщалось, что самолеты примут участие в учениях «Чистое небо-2018».

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Авторы портала отмечают, что на Украину прибыли 18 истребителей четвертого поколения F-15C Eagle, а также израильские пилоты, которые смогли испытать С-300 с помощью американских самолетов. На портале подчеркивают, что украинские военные убедили специалистов США и Израиля, что характеристики местных С-300 не имеют принципиальных отличий от тех, что Россия поставляет Дамаску.

По итогам испытаний израильские военные пришли к выводу, что истребители пятого поколения F-35 Lightning II будут неуязвимыми перед российскими С-300.

Ранее в Израиле уже заявляли, что С-300 России «даже не смогут отследить» F-35 США.