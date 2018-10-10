«Исламское государство» атаковало «Ан-Нусру» в Сирии

В Сирии террористы «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ) напали на боевиков «Джабхат ан-Нусры» в населенном пункте Латамна, передает РИА «Новости» со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Как отмечается, в результате атаки были убиты двое солдат «Белых касок», также террористы захватили два баллона с хлором. Инцидент произошел вечером 9 октября.

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«В результате боестолкновения было убито четыре боевика и два сотрудника организации «Белые каски». Из помещения штаба было вывезено два баллона с хлором», — говорится в сообщении ЦПВС.

По имеющимся данным, украденные баллоны были доставлены на юг провинции Алеппо и переданы террористам ассоциированной с ИГ группировки «Харрас Ад-Дин».

«Исламское государство» (ИГ), «Джабхат ан-Нусра», «Харрас Ад-Дин» — террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.