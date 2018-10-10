Источник: Киев готовит провокацию в Азовском море

Киев готовит провокацию в Азовском море, чтобы дискредитировать российских пограничников, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Источник сообщил, что группа украинских журналистов и пограничников планируют на сторожевом судне выйти из порта Мариуполь в Азовское море, чтобы собрать материалы для репортажа о якобы агрессивных действиях пограничной службы ФСБ России в отношении украинских гражданских судов, а также блокаде морских портов Украины в Азовском море.

Реклама

По имеющимся данным, осуществление плана намечено Украиной на 11 октября.

Ранее власти Крыма предостерегли Киев от провокаций в Азовском море.