FP: оружие США уязвимо для кибератак

Американские системы вооружения уязвимы перед кибератаками, но должностные лица министерства обороны США только приступают к борьбе с массовыми проблемами, пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на Управление государственной подотчетности (ГАО) в США.

Данное ведомство провело годовое исследование по этому вопросу, которое было опубликовано во вторник. В докладе говорится, что мониторинг показал регулярные серьезные уязвимости в сфере кибербезопасности почти во всех системах вооружения, находившихся на стадии разработки.

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По соображениям безопасности в докладе не упоминаются конкретные системы вооружений США, которые были протестированы. Результаты исследования по вопросу кибербезопасности представлены за пятилетний период — с 2012 по 2017 год.

Агентство также обвиняет чиновников Пентагона в излишней оптимистичности в отношении проблем. В минобороне США полагают, что их системы надежды и посчитали некоторые результаты испытаний оружия, представленные в докладе, «нереалистичными», пишет FP.

В том же докладе приводится случай, когда к вооружению удавалось получить полный контроль даже с помощью самых простых методов. Так, в отчете описан случай, когда эксперты угадали пароль администратора за девять секунд.

В некоторых системах вооружения авторам исследования удалось перехватить контроль над тем, что именно солдаты, управлявшие оружием, видели на компьютерном экране.

Представители обороны и разведки не раз говорили об опасностях подобных киберманипуляций во время войны, отмечается в материале. Например, злоумышленники с помощью хакерского доступа могут изменить показатели на радарах и датчиках, говорится в материале.