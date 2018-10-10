На Украине усилили охрану арсеналов после пожара на складе боеприпасов

Министерство обороны Украины сообщило об усилении охраны арсеналов страны после пожара, который произошел на складе боеприпасов в Черниговской области, передает РИА «Новости».

«По приказу начальника генерального штаба — главнокомандующего вооруженных сил Украины генерала армии Украины Виктора Муженко усилена охрана и оборона складов и арсеналов хранения боеприпасов на всей территории Украины», — сообщили в министерстве.

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В ведомстве также отметили, что к работающей на месте инженерной и пожарной технике в ближайшее время запланировано прибытие еще трех пожарных танков.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко намекнул на причастность России к взрывам на военном складе.