National Interest: спецназ США захотел производить оружие России

Силы специального назначения Армии США планируют запустить производство оружия России на территории страны. Об этом сообщает The National Interest.

По данным издания, командование специальных операций США предложило гранты компаниям, которые способны создать копии российского оружия.

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Как отмечается, потенциальные производители обязаны самостоятельно найти чертежи оружия России.

При этом компании также должны будут производить копии российского оружия только на территории США.

Ранее сообщалось, что российскую подлодку назвали самым грозным противником флота США.