В Совфеде ответили на публикацию о плане России превратить Ливию в «новую Сирию»

Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев заявил, что российского военного контингента в Ливии не было и нет, подобного обращения от властей Ливии не поступало, сообщает РИА «Новости».

«Наших военных, нашего военного контингента там нет, и их появления не планируется», — заявил он.

Реклама

Он также отметил, что они не могли там оказаться без официального обращения руководства страны.

Сенатор заявил, что обвинения Британии являются попыткой дискредитировать Россию как участника борьбы с терроризмом.

Ранее представитель российского посольства в Лондоне опроверг публикацию The Sun, в которой говорилось о «намерении» России превратить Ливию в «новую Сирию».