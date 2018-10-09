В Совфеде ответили на публикацию о плане России превратить Ливию в «новую Сирию»
Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев заявил, что российского военного контингента в Ливии не было и нет, подобного обращения от властей Ливии не поступало, сообщает РИА «Новости».
«Наших военных, нашего военного контингента там нет, и их появления не планируется», — заявил он.
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Он также отметил, что они не могли там оказаться без официального обращения руководства страны.
Сенатор заявил, что обвинения Британии являются попыткой дискредитировать Россию как участника борьбы с терроризмом.
Ранее представитель российского посольства в Лондоне опроверг публикацию The Sun, в которой говорилось о «намерении» России превратить Ливию в «новую Сирию».