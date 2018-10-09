На Украине показали новую реактивную систему залпового огня «Берест»

На Украине представили боевую машину БМ-21 УМ «Берест», сообщает «Укроборонпром».

Отмечается, что новая реактивная система залпового огня, которую создали на «Шепетовском ремонтном заводе» должна заменить использующуюся в настоящее время БМ-21 «Град».

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Согласно имеющейся информации, «Берест» стоит дешевле, но обладает большей мощностью заряда, более быстр в открытии огня и более точен при стрельбе, а также более мобилен. При этом у него 50 реактивных снарядов вместо 40.

Также подчеркивается, что боевая машина оснащена цифровой системой управления огнем, что позволяет осуществлять топогеодезическую привязку из кабины.

Ранее украинский военный эксперт Валентин Бадрак заявил, что на Украине создаются ракеты, способные «достать до Москвы».