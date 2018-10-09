На Украине заявили о локализации очагов пожара на военном складе

Министерство обороны Украины сообщило о ликвидации очагов пожара на складе с боеприпасами в Черниговской области, передает РИА «Новости».

«По состоянию на 14.00, очаги пожара локализованы», — сообщил начальник управления коммуникаций и прессы украинского министерства обороны Алексей Чернобай.

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Отмечается, что на складе также продолжает уменьшаться интенсивность взрывов, над его территорией наблюдается задымленность, фиксируются одиночные взрывы.

Ранее сообщалось, что украинский министр обвинил Россию во взрывах на военном складе.

Информация о взрыве на военном складе №6 в районе населенного пункта Ичня поступила утром 9 октября в 3:40 по местному времени. Десятки тысяч местных жителей эвакуированы, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено, закрыто воздушное пространство. Одной из основных причин ЧП следователи считают диверсию. «Газета.Ru» следила за развитием событий.