На Украине назвали трагедией пожар на складе дефицитных снарядов

По словам депутата Верховной рады и члена коллегии МВД Украины Антона Геращенко, стоимость боеприпасов на складе в Черниговской области, где произошел пожар, составляет сотни миллионов долларов, передает РИА «Новости».

«Трагедия в том, что Украина в очередной раз потеряет боеприпасы — запас, который стоит сотни миллионов долларов и которые на Украине не производятся. Там сейчас взрываются дефицитные снаряды к 122-миллиметровым гаубицам, снаряды для реактивных систем «Град». Это то, что на Украине не производится», — сказал Геращенко.

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По его словам, о неудовлетворительном состоянии склада в Черниговской области, где «груды снарядов, десятки тысяч тонн валялись под открытым небом и гнили десятилетиями» стало известно в 2017 году.

Ранее сообщалось, что стал известен объем боеприпасов горящего на Украине склада.