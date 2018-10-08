Бельгия решила нарастить расходы на оборону

Бельгия будет увеличивать расходы на оборону из-за изменившейся геополитической обстановки в мире. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, передает РИА «Новости».

По его словам, в номинальном выражении оборонный бюджет Бельгии будет увеличен на €250 млн по сравнению с 2014 годом.

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Среди факторов, которые подталкивают к такому решению, бельгийский премьер назвал нестабильность и конфликты к югу от Европы, гибридные угрозы, кибератаки и терроризм.

«Поэтому мы решили инвестировать в нашу безопасность. Закон о военном программировании устанавливает бюджетные рамки и приоритеты. Разрабатываются несколько программ: бронетранспортеры, фрегаты и минные тральщики, беспилотники и истребители», — сказал Мишель.

Ранее Бельгия и ряд других стран Европы подписали протокол о создании европейских сил быстрого реагирования.