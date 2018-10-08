В МИД России объяснили, как изменился расклад сил в Сирии после поставки С-300
Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что после поставки российских С-300 в Сирии изменился расклад сил. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Вершинина, поставки С-300 укрепят оборону, в первую очередь противовоздушную, сирийской стороны, что поспособствует стабилизации ситуации в стране.
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«Исхожу из того, что расклад действительно изменился в пользу тех, кто считает, что не должно быть агрессивных действий против Сирии», — сказал Вершинин.
Ранее главный раввин России Берл Лазар раскритиковал решение Москвы поставить Сирии зенитно-ракетных комплексы С-300 в Сирию.