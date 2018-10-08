На Украине начались учения НАТО

В украинском минобороны проинформировали о начале на территории страны многонациональных авиационных учений «Чистое небо — 2018». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, учения будут проходить с 8 по 19 октября в Хмельницкой и Винницкой областях. При этом в них будут принимать участие страны-члены НАТО, в том числе США, Великобритания, Нидерланды, Эстония, Бельгия и Румыния.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие примут участие в стратегически-военных учениях НАТО «Единый трезубец».