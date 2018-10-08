Британия использует на учениях дроны «против России»

Британские военные в ходе учений в Омане впервые используют беспилотные летательные аппараты, сообщает The Times.

Отмечается, что стоимость данных дронов составляет менее £1 тыс. (около $1,3 тыс.). По данным издания, подобные беспилотники в прошлом году были популярным у британцев подарком на рождество.

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Издание также сообщает, что в ходе учений у британских военнослужащих будет несколько гипотетических противников, в том числе Россия.

Ранее сообщалось, что военное командование Великобритании готово к тому, чтобы осуществить кибератаку против России.