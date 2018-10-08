Военные инспекторы из России посетят Грецию

Российская группа инспекторов проверит район в Греции с 8 по 11 октября в рамках реализации Венского документа 2011 года, сообщает РИА «Новости».

«Как сообщил начальник российского национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, в период с 8 по 11 октября в рамках реализации «Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности» российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Греции», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что инспекция проводится для определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района военной деятельности или подтверждения ее отсутствия.

В ходе проверки инспекторы из России посетят учебные районы и полигоны, получат информацию о проводимой в районе военной деятельности и о находящихся там формированиях и воинских частях.