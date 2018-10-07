В Раде признали невозможность достроить ракетный крейсер «Украина»

Секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат Иван Винник заявил, что страна не сможет достроить ракетный крейсер «Украина» из-за отсутствия необходимых комплектующих и финансирования. Об этом он рассказал изданию изданию «Преступности.net».

Он отметил, что наличие у Украины такого крейсера могло бы существенно повысить обороноспособность страны в Черном море, однако признал, что это в настоящий момент невозможно.

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«К сожалению, не могу посоветовать никакого позитивного выхода, потому что на самом деле корабль такого значительного класса не могут позволить себе вооруженные силы Украины с точки зрения его стоимости», — сказал Винник.

Он также добавил, что даже в случае выделения средств на его строительство страна все равно не способна обеспечить его вооружение из-за отсутствия ПВО, систем наблюдения, управления огнем, а также средств поражения ракет собственного производства.

Ранее на Украине похвастались ракетами, способными «достать до Москвы».