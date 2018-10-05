Адмирала США впечатлила способность российской ракеты долететь до столиц Европы

Командующий ВМС США в Европе и Африке и глава командования объединенных сил союзников в Неаполе Джеймс Фогго заявил, что остался «впечтален» возможностями российской ракеты Калибр, передает USNI News.

В частности, Фогго обратил внимание на то, что ракета «Калибр» оказалась способна достичь «в общем, всех столиц в Европе с любого из водных пространств вокруг Европы». Он отметил, что в районе Черного моря действуют шесть новых подводных лодок класса «Кило», две из которых были в Средиземном море и запускали ракеты Калибр.

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«Я думаю, что российские подлодки сегодня, пожалуй, самые тихие и опасные в мире, за исключением наших собственных», — сказал Фогго.

Он также отметил, что считает необходимым уделять особое внимание возможностями России по наращиванию мощностей в арктической зоне.

Ранее сообщалось, что СМИ США написали о ренессансе вооружения в России.