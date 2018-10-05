Стала известна судьба пилотов разбившегося в Подмосковье истребителя

В Объединенной авиастроительной корпорации («ОАК») сообщили, что при крушении самолета МиГ-29 в Подмосковье пилотам удалось катапультироваться, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«В ходе учебно-тренировочного полета в Московской области, недалеко от Егорьевска, потерпел крушение самолет МиГ-29УБ, принадлежащий ЛИИ им. Громова. Экипаж направил самолет в пустынное место, после чего успешно катапультировался», — сообщили в пресс-службе «ОАК».

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Отмечается, что для установления причин произошедшего создается комиссия.

Ранее сообщалось, что крушение истребителя МиГ-29 произошло в лесу в Коломенском районе Московской области.