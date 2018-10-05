Стало известно об украденных США российских технологиях С-300

Экс-гендиректор Головного системного конструкторского бюро концерна ПВО «Алмаз-Антей» Игорь Ашурбейли назвал конкурента российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По словам Ашурбейли, с российскими ЗРК может сравниться только последняя модификация американского противоракетного комплекса Patriot.

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«Потому что пока мы делали С-400 американцы подсуетились, кое-что подворовали и довели до определенной кондиции», — сказал Ашурбейли.

Ранее сообщалось, что после передачи российских зенитных ракетных комплексов С-300 Сирии, США могут возобновить применение в военных действиях на территории САР истребителей F-22.