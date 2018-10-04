Украина планирует провести широкомасштабные учения в Азовском море

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что украинские военные планируют провести широкомасштабные учения в Азовском море. Об этом сообщает «Укринформ».

По его словам, в настоящее время в Азовском море происходит наращивание морских сил, усилении береговой охраны и авиационного компонента.

Реклама

Он также добавил, что это связано с «действиями России».

Ранее сообщалось, что МВД Украины увеличивает присутствие в акватории Азовского моря.