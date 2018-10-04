В Крыму ответили Киеву на слова о готовности к бою в Керченском проливе‍

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский ответил руководившему переходом украинских кораблей «Донбасс» и «Корец» в Азовское море капитану первого ранга Дмитрию Коваленко на слова о том, что украинские моряки готовы были вступить в бой с российскими пограничниками, передает РИА «Новости».

«Видя, в каком плачевном состоянии находятся, с позволения сказать, украинские суда, говорить о какой-то боеспособности точно совершенно не приходится. Я думаю, что это просто очередные «героические» заявления украинских военных, которые и военными по сути не являются», — сказал Полонский.

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Он также прокомментировал слова Коваленко поговоркой «после драки кулаками не машут». По его словам, противостояние между Россией и Украиной в Керченском проливе невохможно, так как у украинской сторона «отсутствует по факту флот и соответствующая подготовка».

Ранее Коваленко заявил, что украинские моряки были полностью готовы к бою с российскими пограничниками.