На Украине заявили о готовности с боем прорваться через Керченский пролив

Капитан первого ранга Дмитрий Коваленко, который руководил переходом украинских кораблей «Донбасс» и «Корец» в Азовское море, заявил, что украинские моряки готовы были вступить в бой с российскими пограничниками. Об этом он заявил в интервью «Укринформу».

Он рассказал, что во время перехода через Керченский пролив была довольно нервной. При этом Коваленко отметил, что украинские моряки были готовы к боевому столкновению.

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«Боевые группы, пулеметы – все заряжено было. Два человека в полной экипировке стояли на видном месте – чтобы россияне видели. Все остальные, тоже полностью экипированные, были готовы в любую минуту выбежать», — рассказал украинский капитан.

Коваленко также добавил, что на кораблях подготовили пожарные рукава, чтобы в случае чего «смывать» российских пограничников.

Украинские корабли «Донбасс» и «Корец» прошли под Крымским мостом 23 сентября в сопровождении российских пограничников.