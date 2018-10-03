Главу минобороны Украины не пустили на встречу НАТО

Главу минобороны Украины Степана Полторака не пустили на встречу министров стран НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Полторак попросил генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить ему посетить мероприятие.

Однако, как отмечается, министр обороны Украины получил отказ.

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При этом Полторака не пустили на встречу из-за запрета со стороны Венгрии.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко назвал страну восточным флагом НАТО.