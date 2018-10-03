СМИ: Индия намерена купить более 1700 танков Т-14 «Армата»
В индийской армии намерены заменить устаревшие Т-72 и закупить 1770 основных боевых танков, пишет Sputnik News.
Как отмечается, в качестве основного претендента в Индии рассматривают новейший российский танк Т-14 на платформе «Армата». Сумма контракта, по данным издания, может оказаться больше $4,5 млрд.
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Индийская программа Future ready combat vehicles реализуется с ноября 2017 года. Она подразумевает закупку танков с определенными характеристиками, которым, по данным издания, в наибольшей степени соответствует российский танк.
Ранее американские СМИ рассказали о «секретном» оружии танка «Армата».