СМИ: Индия намерена купить более 1700 танков Т-14 «Армата»

В индийской армии намерены заменить устаревшие Т-72 и закупить 1770 основных боевых танков, пишет Sputnik News.

Как отмечается, в качестве основного претендента в Индии рассматривают новейший российский танк Т-14 на платформе «Армата». Сумма контракта, по данным издания, может оказаться больше $4,5 млрд.

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Индийская программа Future ready combat vehicles реализуется с ноября 2017 года. Она подразумевает закупку танков с определенными характеристиками, которым, по данным издания, в наибольшей степени соответствует российский танк.

Ранее американские СМИ рассказали о «секретном» оружии танка «Армата».