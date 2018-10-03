В Госдуме ответили США на обвинения в «нарушении» Россией ДРСМД

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал заявление постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон о том, что Россия должна вернуться к выполнению ДРСМД. Об этом сообщает RT.

По словам депутата, Россия соблюдает все заключенные договоры, а если США считают иначе, они должны предъявить соответствующие доказательства.

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«Россия должна рассматривать свое участие в каких-либо договорах на предмет соответствия наших интересов… Если в перспективе понадобится расторгать или пересматривать какие-либо договора, это обязательно нужно будет сделать», — заявил Шерин.

Он отметил, что для соблюдения безопасности страны и для «охлаждения некоторых горячих голов» России нужно пересмотреть свои стратегические планы.