Кремль ответил на угрозу США о нанесении удара по российским ракетам

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарий в связи с заявлением постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон о намерении нанести удар по ракетам России в связи с «нарушением» Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает CNN.

По словам Пескова, в Кремле предпочитают не уделять слишком большое внимание словам постпредов. Он пояснил, что в настоящее время в российско-американских отношениях много неопределенности в том, что касается посланий на более высоком уровне.

Ранее Хатчисон пояснила свои слова о намерении нанести удар по ракетам России. Она подчеркнула, что в противном случае американская сторона будет вынуждена считаться с потенциальными возможностями России, чтобы обеспечить защиту интересов США и НАТО.