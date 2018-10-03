В США передумали наносить удар по российским ракетам

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон пояснила свои слова о намерении нанести удар по ракетам России в связи с «нарушением» Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом она написала на своей странице в твиттере.

По словам Хатчисон, нужно вернуться к соблюдению договоренностей, предусмотренных договором. Она подчеркнула, что в противном случае американская сторона будет вынуждена считаться с потенциальными возможностями России, чтобы обеспечить защиту интересов США и НАТО.

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«Я не говорила о том, чтобы наносить превентивный удар по России», — заявила Хатчисон.

Ранее Хатчинсон заявила, что власти США нанесут удар по российским ракетным системам до того, как те будут пущены в действие, если их разработкой Россия будет нарушать указанный договор.