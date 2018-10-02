В ОБСЕ сообщили, что обнаружили «Бук» силовиков в Донбассе

Беспилотный аппарат наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обнаружил зенитно-ракетные комплексы «Бук» украинских силовиков в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу миссии.

В СММ уточнили, что 28 сентября обнаружил три зенитных ракетных комплекса 9K37 («Бук») на железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное.

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Спустя сутки наблюдатели заметили зенитный ракетный комплекс (9K37) уже на грузовике-платформе возле этой же станции, отмечает агентство.

Ранее в ОБСЕ назвали Донбасс одной из самых заминированных территорий в мире.