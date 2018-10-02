Минобороны России: погранпереход между Израилем и Сирией готов к открытию

Командующий группировкой российских войск в САР генерал-лейтенант Сергей Кураленко заявил, что пограничный переход «Кунейтра» между Сирией и Израилем готов к открытию с сирийской стороны. Слова командующего передает РИА «Новости».

«Пограничный переход готов к открытию, готов начать функционировать», — сказал Кураленко.

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Он отметил, что открытие перехода стало возможным благодаря совместным усилиям армии САР и ВКС России, которые смогли ликвидировать террористов в регионе. Кураленко добавил, что после ликвидации в районе работала группа офицеров «по выполнению мероприятий постконфликтного урегулирования».

Ранее министр иностранных дел королевства Иордания Айман Сафади заявил, что страна намерена открыть границу с Сирией.