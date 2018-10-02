МИД Украины заподозрил Россию в размещении ядерного оружия в Крыму

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в эфире телеканала ATR, что Россия могла разместить ядерное оружие в Крыму.

Климкин подчеркнул, что Россия превратила полуостров в огромную «военную базу».

«У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть ядерное оружие или, как минимум, инфраструктура для ядерного оружия», — заявил министр.

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Также, по мнению Климкина, из Крыма российские военные поставляют оружие и военную технику в Сирию.

Министр иностранных дел отметил, что украинский МИД планирует готовить проект специальной резолюции в ООН по «милитаризации Крыма».

Ранее Климкин обвинил Россию в создании напряженности с венграми в Закарпатье.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.