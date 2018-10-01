СМИ: выпустившему над Эстонией ракету испанскому пилоту назначили минимальное наказание

Пилот ВВС Испании, который по ошибке выпустил в небе над Эстонией боевую ракету, назначено минимальное дисциплинарное наказание за нарушение регламента. Об этом пишет испанская газета El Pais.

По данным издания, минимальным дисциплинарным взысканием для пилота является штраф в размере не более недельной зарплаты или арест сроком на 14 дней.

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Как отмечается, причиной запуска ракеты расследование признало человеческий фактор, версия о технических неисправностях не нашла подтверждения. Тем не менее, при вынесении наказания были учтены смягчающие обстоятельства, поскольку ошибка не привела ни к человеческим жертвам, ни к материальному ущербу.

Подчеркивается, что выпущенную ракету так и не нашли. В газете предполагают, что она, не достигнув цели, самоуничтожилась в воздухе.

Ранее в российском МИДе пошутили над НАТО из-за ошибочного пуска ракеты в Эстонии.