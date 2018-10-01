Литва: истребители НАТО трижды за неделю сопровождали самолеты России

Министерство обороны Литвы сообщило о том, что истребители ВВС НАТО, которые выполняют миссию воздушной полиции в странах Балтии, три раза за неделю поднимались в небо над Балтийским морем, чтобы сопроводить российские самолеты, передает РИА «Новости».

«С 24 по 30 сентября истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, три раза поднимались в международное воздушное пространство над Балтийским морем для сопровождения российских самолетов», — заявили в министерстве.

Ранее СМИ писали, что новый российский самолет А-100 может стать серьезной проблемой для НАТО.