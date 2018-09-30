Генштаб оценил годность призывников к службе в армии России

Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил «Российской газете», что больше половины призывников оказались годными к военной службе в армии России.

«По итогам весеннего призыва показатель годности граждан к военной службе по состоянию здоровья составил 76,7%. Это почти на процент выше уровня годности призывников весной 2016-го», — сказал Бурдинский.

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Он предположил, что положительная динамика связана с улучшением работы регионов по профилактике заболеваний среди молодежи. Также он посчитал, регионы начали уделять больше внимания развитию физкультуры и спорта.

Ранее Бурдинский заявил, что число уклонистов за два года сократилось более чем на 50%.