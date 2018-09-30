Глава МИД Сирии заявил о переподготовке боевиков на базе США
США на своей базе Ат-Танф в Сирии занимаются переподготовкой остатков от террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем в интервью RT, передает РИА «Новости».
«Наша практика показывает, что они собирают остатки ИГИЛ на этой базе и проводят их переподготовку, чтобы потом послать их воевать с сирийской армией. Зачем? Затем, что они хотят затянуть сирийский кризис в интересах Израиля», — объяснил Муаллем.
В то же время министр заявил, что все это — напрасные усилия.
«У базы Ат-Танф нет будущего на сирийской земле», — заключил Муаллем.
Ранее министр рассказал о «прямой военной поддержке» террористам от США.
«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.