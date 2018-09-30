Россия и Сербия проведут совместные летные учения на Балканах
В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России заявили, что российские ВКС и ВВС и ПВО Сербии проведут совместные летно-тактические учения «БАРС-2018» на сербской территории. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, учения пройдут с 1 по 5 октября.
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Как отмечается, в мероприятии примут участие совместные российско-сербские экипажи истребительной и армейской авиации.
При этом в рамках учений летчики перехватят воздушные цели и выполнят элементы воздушного боя.
Ранее сообщалось, что около 100 самолетов семи стран СНГ поднялись в воздух для учений.