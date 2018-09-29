Посол Сербии в России прокомментировал обострение в Косово

Посол Сербии в России Славенко Терзич заявил, что провокационные действия косовского спецназа являются доказательством нежелания Приштины идти к мирному урегулированию конфликта, передает сайт kp.ru.

«Произошла очень серьезная провокация со стороны временных институций нашего автономного края Косово и Метохия, это была агрессия на гидростанцию «Газиводе» и озеро Газиводе. Мне кажется, эта серьезная провокация показывает, что Приштина не готова к мирному урегулированию конфликта. Сербия в этом очень заинтересована, руководство страны делает все, чтобы люди жили спокойно», — сказал Терзич.

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Он также заявил, что опасается обострения конфликтов внутри Сербии и во всем регионе из-за дальнейших провокационных действий.

Ранее стала известна реакция ЕС на приказ о полной боеготовности в Сербии.